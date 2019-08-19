Руководство "Барселоны" провело собрание касательно трансфера Неймара

"Барселона" все еще намерена вернуться нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает RAC1, руководство каталонцев провело собрание, на котором было принято решение сделать еще одно предложение по трансферу бразильца. Детали возможной сделки неизвестны.

Ранее сообщалось, что ПСЖ согласен отпустить Неймара на правах аренды с последующим выкупом за 220 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" настаивает на включение в сделку нескольких своих игроков для снижения цены трансфера.

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