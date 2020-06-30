Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном

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Руководство "Барселоны" провело встречу с Сетьеном

СМИ узнали о встрече главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена с несколькими руководителями каталонского клуба.

По информации RAC1, домой к 61-летнему специалисту приехали президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу, вице-президент по спорту Хавьер Бордас, спортивный директор Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау.

В ходе встречи боссы "блауграны" выразили поддержку Сетьену, заверив, что его не уволят в ближайшее время.
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