Руководство "Барсы" отказало Вальверде в подписании хавбека "Манчестер Сити"

Руководство каталонской "Барселоны" отказало своему главному тренеру Эрнесто Вальверде в подписании его бывшего подопечного по "Атлетику" из Бильбао Андера Эрреры.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" попросил свой клуб приобрести 28-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом. Однако данная просьба была отклонена "Барсой" ввиду возникших сомнений в способности хавбека "красных дьяволов" заиграть на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Эррера забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Барселона" хочет получить гарантий от Гризманна. | soccernews.ru