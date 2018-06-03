Руководство "Барсы" отказало Вальверде в подписании хавбека "Манчестер Сити"

1 Теги барселонаманчестер юнайтедандер эррераэрнесто вальверде

Руководство "Барсы" отказало Вальверде в подписании хавбека "Манчестер Сити"Руководство каталонской "Барселоны" отказало своему главному тренеру Эрнесто Вальверде в подписании его бывшего подопечного по "Атлетику" из Бильбао Андера Эрреры.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" попросил свой клуб приобрести 28-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом. Однако данная просьба была отклонена "Барсой" ввиду возникших сомнений в способности хавбека "красных дьяволов" заиграть на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Эррера забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Барселона" хочет получить гарантий от Гризманна. | soccernews.ru

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ошибка там мю а там написано мс

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