Руководство "Баварии" объявило о важном решении по Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Руководство "Баварии" объявило о важном решении по Левандовски
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не продаст польского нападающего Роберта Левандовски этим летом.

"Я хочу передать сообщение всем людям в клубе. Мы не изменим свою позицию. "Бавария" не намерена продавать Левандовски даже за 100 или 150 миллионов евро. Топовые игроки останутся в команде", - приводит слова Румменигге TZ.

Ранее сообщалось, что 29-летний хочет покинуть "Баварию" и перейти в "Реал".

Не пропустите: "Бавария" не продаст Левандовски текущим летом. | http://soccernews.ru

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