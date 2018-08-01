Руководство "Баварии" объявило о важном решении по Левандовски
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не продаст польского нападающего Роберта Левандовски этим летом.
"Я хочу передать сообщение всем людям в клубе. Мы не изменим свою позицию. "Бавария" не намерена продавать Левандовски даже за 100 или 150 миллионов евро. Топовые игроки останутся в команде", - приводит слова Румменигге TZ.
Ранее сообщалось, что 29-летний хочет покинуть "Баварию" и перейти в "Реал".
Не пропустите: "Бавария" не продаст Левандовски текущим летом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
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|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22