Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Теги тьяго алькантарабавария мюнхенливерпуль

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Руководитель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб договорился о трансфере хавбека Тьяго Алькантара в "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22 млн евро, которые будут выплачены в течение контракта испанца. Также клуб заплатит 5,5 млн евро в виде бонусов.

Этим летом футболист сообщил руководству клуба, что хочет покинуть команду в ближайшее время.

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

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