Руководство "Баварии" считает, что в футболе пора ввести потолок зарплат

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Руководство "Баварии" считает, что в футболе пора ввести потолок зарплат

В "Баварии" считают, что в клубе необходимо ввести потолок зарплат. К такому решению пришел председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге из-за пандемии коронавируса.

"Нужно говорить об этом на европейском уровне, чтобы футбол обрел больше смысла. Суммы, которые платили за игроков росли из года в год, их зарплаты, комиссионные агентам. Настало время прекратить лишние траты, которые произошли за последние 10 лет.

Нужно говорить и думать об этом. Нужно подумать о том, чтобы ввести потолок зарплат", - приводит слова Румменигге Kicker.

Напомним, многие клубы на период пандемии коронавируса сократили зарплаты футболистам, а также сократили некоторые расходы.

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