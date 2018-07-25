Руководство "Баварии" сделало заявление о переходе Боатенга в ПСЖ



Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что защитник команды Джером Боатенг может перейти в ПСЖ.

"В данный момент мы не ведет переговоров с ПСЖ, но его агент общается с парижским клубом. Посмотрим, удастся ли нам договориться по трансферу. Нам нужно определить сумму, которая устроит оба клуба. Для нас не будет проблемой уход Боатенга, так как "Бавария" располагает достаточным количеством игроков на эту позицию", - приводит слова Румменигге Goal.com.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 29-летнего Боатенга 35 миллионов евро, но мюнхенский клуб хочет получить за него 50 миллионов. Также игроком интересуется "Манчестер Юнайтед".

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