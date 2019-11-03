Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача
Руководство "Баварии" сегодня, 3 ноября, примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача, передает Sport1.
По данным источника, председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге и президент Ули Хенесс сегодня встретятся, чтобы обсудить этот вопрос.
Напомним, вчера, 2 ноября, "Бавария" потерпела разгромное поражение от "Айнтрахта" со счетом 1:5.
После 10 туров чемпионата Германии клуб занимает 4 место в турнирной таблице.
А еще: "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Главные новости дня: 2 ноября
Лента новостей
-
Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
-
Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом"
-
Стал известен характер травмы Суареса
-
1
Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача
-
Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"
-
Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
"Урал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства
-
Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
-
1
Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"
-
Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"
-
Сарри заявил, что де Лигт начинает прибавлять
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
Симеоне заявил, что отдал бы жизнь за Диего Косту
-
1
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс стать лидером Ла Лиги"
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Зидан подвёл итоги матча с "Бетисом"
-
1
Тренер "Айнтрахта" о 5:1 с "Баварией": "Мы такого не ожидали"
-
Де Лигт поделился впечатлениями от матча "Ювентуса" с "Торино"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|7
|Вольфсбург
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|17
|9
|Шальке
|9
|15
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Унион Берлин
|10
|10
|14
|Майнц 05
|10
|9
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|10
|4