Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача

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Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача

Руководство "Баварии" сегодня, 3 ноября, примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача, передает Sport1.

По данным источника, председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге и президент Ули Хенесс сегодня встретятся, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, вчера, 2 ноября, "Бавария" потерпела разгромное поражение от "Айнтрахта" со счетом 1:5.

После 10 туров чемпионата Германии клуб занимает 4 место в турнирной таблице.

А еще: "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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