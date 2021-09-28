Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца
Фото: инстаграм Виртца/Автор неизвестен
18-летний хавбек леверкузенского "Байера" Флориан Виртц может перейти в стан мюнхенской "Баварии".
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор "звезды юга" Хасан Салихамиджич провел неофициальные переговоры с отцом молодого футболиста, который также выполняет функции его агента.
По информации источника, немецкий полузащитник не против перехода в "Баварию", он действительно будет рад продолжить карьеру в этом клубе.
Отмечается, что план обеих сторон состоит в том, что Виртц перейдет в "Баварию" через два года.
Нынешний контракт Флориана Виртца с "Байером" рассчитан до 2026 года.
В нынешнем сезоне немец забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 5 матчах Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20