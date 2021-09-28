Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца

Фото: инстаграм Виртца/Автор неизвестен

18-летний хавбек леверкузенского "Байера" Флориан Виртц может перейти в стан мюнхенской "Баварии".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор "звезды юга" Хасан Салихамиджич провел неофициальные переговоры с отцом молодого футболиста, который также выполняет функции его агента.

По информации источника, немецкий полузащитник не против перехода в "Баварию", он действительно будет рад продолжить карьеру в этом клубе.

Отмечается, что план обеих сторон состоит в том, что Виртц перейдет в "Баварию" через два года.

Нынешний контракт Флориана Виртца с "Байером" рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне немец забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 5 матчах Бундеслиги.

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