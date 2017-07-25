Руководство "Бетиса" рекомендует Зозуле искать новый клуб

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Руководство "Бетиса" рекомендует Зозуле искать новый клуб

"Бетис" намерен этим летом расстаться с нападающим Романом Зозулей, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, руководство севильского клуба уже порекомендовало агентам футболиста заняться поиском новой команды для своего клиента.

Впрочем, представители Зозули пока не могут найти для украинца приемлемый вариант продолжения карьеры.

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