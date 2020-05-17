Руководство "Болоньи" сомневается в переходе Ибрагимовича

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Руководство "Болоньи" сомневается в переходе Ибрагимовича

Спортивный директор "Болоньи" Вальтер Сабатини высказался по поводу новости о том, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может перейти в клуб.

Ранее главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович сообщил, что швед может перейти в итальянскую команду.

"Это может произойти только благодаря дружбе и взаимному восхищению Златана и Михайловича". Но с финансовой точно зрения, подписание Ибрагимовича находится за пределами наших возможностей, - цитирует Сабатини Sky Sport Italia.

Напомним, что будучи футболистом Михайлович играл вместе с Ибрагимовичем за "Интер.

В нынешнем сезоне 38-летний швед провел за "Милан" восемь матчей в чемпионате Италии, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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