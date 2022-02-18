Руководство "Боруссии" провело экстренное совещание после поражения от "Рейнджерс"

Фото твиттер "Боруссии" Д

СМИ узнали о проведении экстренного совещания руководителей дортмундской "Боруссии" с тренерским штабом команды.

С наставником "шмелей" Марко Розе встретились члены совета директоров Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель.

Стороны обсуждали ситуацию в команде после неожиданного домашнего поражения от "Рейнджерс" (2:4) в плей-офф Лиги Европы.

Пока речи об увольнении Розе не идёт, однако провальные результаты "Боруссии" в заключительной части сезона могут изменить ситуацию.

Не пропустите: Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала". | http://soccernews.ru