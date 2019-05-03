Руководство "Челси" недовольно решением Сарри оставить Азара в запасе в матче Лиги Европы
Руководство "Челси" выразило недовольство решением главного тренера команды Маурицио Сарри оставить нападающего Эдена Азара в запасе на первый полуфинальный матч с "Айнтрахтом" (1:1). Об этом сообщает The Times.
Руководители лондонского клуба не понимают по каким причинам итальянский специалист не поставит бельгийца а стартовом составе, так как в матче АПЛ с "Манчестер Юнайтед" Азар играл все 90 минут.
Напомним, что в первом матче 1/2 финала Лиги Европы Азар вышел лишь в середине второго тайма.
28-летний футболист этим летом покинет лондонский клуб и перейдет в мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|36
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