Руководство "Челси" недовольно решением Сарри оставить Азара в запасе в матче Лиги Европы

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Руководство "Челси" недовольно решением Сарри оставить Азара в запасе в матче Лиги Европы

Руководство "Челси" выразило недовольство решением главного тренера команды Маурицио Сарри оставить нападающего Эдена Азара в запасе на первый полуфинальный матч с "Айнтрахтом" (1:1). Об этом сообщает The Times.

Руководители лондонского клуба не понимают по каким причинам итальянский специалист не поставит бельгийца а стартовом составе, так как в матче АПЛ с "Манчестер Юнайтед" Азар играл все 90 минут.

Напомним, что в первом матче 1/2 финала Лиги Европы Азар вышел лишь в середине второго тайма.

28-летний футболист этим летом покинет лондонский клуб и перейдет в мадридский "Реал".

Не пропустите: "Реал" хочет объявить о трансфере Азара как можно скорее| http://soccernews.ru

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