Руководство "Челси" осталось недовольно последними заявлениями Конте
Руководство лондонского "Челси" осталось недовольно последними заявлениями своего главного тренера Антонио Конте, который критикует свой клуб за работу на трансферном рынке.
Как информирует Sky Sports News, в стане "аристократов" зреет конфликт из-за публичных высказываний итальянского наставника команды. В руководстве "Челси" считают, что критика из уст Конте является необоснованной, так как спортивный менеджмент клуба прикладывает все возможные усилия для подписания игроков, которых желает видеть в числе своих подопечных 48-летний специалист.
Напомним, Азар считает, что "Челси" не нужен еще один форвард. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Иньеста получил предложение из Китая
-
"Спартак" откажется от трансфера Льяича
-
Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"
-
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
-
В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"
-
Сандро Рамирес может перейти в "Севилью"
-
Турнир прогнозов: анонс 31 тура
-
"Атлетик" готов заплатить за Иньиго Мартинеса 32 миллиона евро
-
"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"
-
"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца
-
Саму Гарсия вернулся в "Малагу"
-
"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)
-
Бубнов: "Зенит" и "Спартак" еще поборются за чемпионство"
-
"Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании
-
Роналду: "Я не рассчитывал выиграть пять "Золотых мячей"
-
"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком
-
Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
Коутиньо дебютировал за "Барселону"
-
"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20