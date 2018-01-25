Руководство "Челси" осталось недовольно последними заявлениями Конте

Руководство лондонского "Челси" осталось недовольно последними заявлениями своего главного тренера Антонио Конте, который критикует свой клуб за работу на трансферном рынке.

Как информирует Sky Sports News, в стане "аристократов" зреет конфликт из-за публичных высказываний итальянского наставника команды. В руководстве "Челси" считают, что критика из уст Конте является необоснованной, так как спортивный менеджмент клуба прикладывает все возможные усилия для подписания игроков, которых желает видеть в числе своих подопечных 48-летний специалист.

Напомним, Азар считает, что "Челси" не нужен еще один форвард. | soccernews.ru