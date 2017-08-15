Руководство "Челси" осталось разочаровано трансферными приоритетами Конте

Теги челсиантонио конте

Руководство "Челси" осталось разочаровано трансферными приоритетами КонтеРуководство лондонского "Челси" осталось разочаровано трансферными приоритетами своего главного тренера Антонио Конте.

В частности, как информирует FootMercato, в стане "аристократов" вызвало удивление желание итальянца приобрести в текущее трансферное окно вингера миланского "Интера" Ивана Перишича и его одноклубника Антонио Кандреву, а также форварда "Суонси" Фернандо Льоренте, возраст которых уже превзошел 27-летнюю отметку. Учитывая, что "Челси" взял курс на покупку молодых и перспективных игроков, такое решение наставника было воспринято руководством клуба неоднозначно.

Напомним, "Челси" намерен потратить на трех новичков 130 миллионов евро. | soccernews.ru

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