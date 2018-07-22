Руководство "Челси" рассмотрит очередное предложение "Барселоны" по Виллиану

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Руководство "Челси" рассмотрит очередное предложение "Барселоны" по ВиллиануРуководство лондонского "Челси" рассмотрит очередное предложение каталонской "Барселоны" по вингеру своей команды Виллиану.

Так, по сведениям Daily Mail, на следующей неделе состоится встречи директора "аристократов" Марины Грановской с владельцем клуба Романом Абрамовичем, на которой они обсудят ставку "сине-гранатовых" по бразильцу в размере 72-х миллионов евро. При этом вполне допускается, что данное предложение может быть принято английским грандом.

Напомним, "Челси" может обменяться защитниками с "Ювентусом". | soccernews.ru

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