Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью

Руководство лондонского "Челси" возложило вину за неудачные выступления своей команды на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Как информирует Express, в стане "аристократов" полагают, что частично из-за конфликта их наставника Антонио Конте с коллегой из стана "красных дьяволов" результаты чемпионов Англии в текущем сезоне оставляют желать лучшего.

Напомним, Конте может быть уволен из "Челси" уже в понедельник. | soccernews.ru