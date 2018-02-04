Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью

Теги челсиманчестер юнайтеджозе моуриньюантонио конте

Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на МоуриньюРуководство лондонского "Челси" возложило вину за неудачные выступления своей команды на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Как информирует Express, в стане "аристократов" полагают, что частично из-за конфликта их наставника Антонио Конте с коллегой из стана "красных дьяволов" результаты чемпионов Англии в текущем сезоне оставляют желать лучшего. 

Напомним, Конте может быть уволен из "Челси" уже в понедельник. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
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