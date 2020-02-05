Руководство "Челси" выделит огромную сумму Лэмпарду на летние трансферы

Теги челсифрэнк лэмпард

Руководство "Челси" выделит огромную сумму Лэмпарду на летние трансферы
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард получит возможность серьезно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, руководство клуба готово выделить наставнику более 175 миллионов евро на трансферы. Также эта сумма может быть увеличена за счет продажи испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, который попал в немилость к Лэмпарду.

Приоритетной трансферной целью "Челси" является 23-летний нападающий "Лиона" Мусса Дембеле. Его трансфер может обойтись в 70 миллионов евро. Также лондонцы намерены купить как минимум по одному игроку во все остальные линии.

Не пропустите: Источник: Виллиан склонен остаться в "Челси", несмотря на интерес "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" намерен переманить Месси

"Манчестер Сити" намерен переманить Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов