Руководство "Челси" выделит огромную сумму Лэмпарду на летние трансферы
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард получит возможность серьезно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, руководство клуба готово выделить наставнику более 175 миллионов евро на трансферы. Также эта сумма может быть увеличена за счет продажи испанского вратаря Кепы Аррисабалаги, который попал в немилость к Лэмпарду.
Приоритетной трансферной целью "Челси" является 23-летний нападающий "Лиона" Мусса Дембеле. Его трансфер может обойтись в 70 миллионов евро. Также лондонцы намерены купить как минимум по одному игроку во все остальные линии.
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