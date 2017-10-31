Руководство "Челси" задумалось над будущим Фабрегаса в клубе

Теги челсисеск фабрегас

Руководство "Челси" задумалось над будущим Фабрегаса в клубеРуководство "Челси" намерено продлит контракт с полузащитником Сеском Фабрегасом.

Действующее соглашение сторон истекает через 18 месяцев.

Такое решение в клубе приняли после того, как в услугах 30-летнего футболиста заинтересовался "Манчестер Юнайтед".

Читайте: Мойес хотел подписать в "МЮ" Бэйла и Фабрегаса http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов