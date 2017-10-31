Руководство "Челси" задумалось над будущим Фабрегаса в клубе

Руководство "Челси" намерено продлит контракт с полузащитником Сеском Фабрегасом.

Действующее соглашение сторон истекает через 18 месяцев.

Такое решение в клубе приняли после того, как в услугах 30-летнего футболиста заинтересовался "Манчестер Юнайтед".

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