Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам

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Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам

Руководители чемпионата Англии планируют запретить удары головой в матчах футбольных  академий из-за угрозы деменции, передает The Sun.

По данным источника, руководители пришли к такому решению после изучения работы исследовательской группы по травматологии мозга из Глазго, в котором устанавливается четкая связь между игрой головой в течение длительного периода времени и деменцией у футболистов.

По новым правилам футболистам не старше 12 или 18 лет (возраст пока не уточняется) нельзя будет играть головой в матчах.

Отметим, что руководство "Борнмута" уже вынесло соответствующий запрет юношеским командам клуба.

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

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