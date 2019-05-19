Руководство "Динамо" может выделить крупную сумму на летние трансферы

Руководство московского "Динамо" планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает российские СМИ.

По сведениям издания, на усиление состава в летнее трансферное окно может быть выделено 45 миллионов евро. При этом планируется, что бело-голубые попадут в первую пятерку по итогам следующего сезона.

"Динамо" проявляет интерес к защитнику Михе Мевле ("Зенит"), полузащитникам Роману Зобнину ("Спартак"), Резиауну Мирзову ("Арсенал"), Дмитрию Баринову ("Локомотив"), Роману Еременко ("Ростов"), а также нападающим Андрею Панюкову ("Урал") и Карлосу Жуниору ("Лугано").

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