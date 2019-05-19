Руководство "Динамо" может выделить крупную сумму на летние трансферы
Руководство московского "Динамо" планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает российские СМИ.
По сведениям издания, на усиление состава в летнее трансферное окно может быть выделено 45 миллионов евро. При этом планируется, что бело-голубые попадут в первую пятерку по итогам следующего сезона.
"Динамо" проявляет интерес к защитнику Михе Мевле ("Зенит"), полузащитникам Роману Зобнину ("Спартак"), Резиауну Мирзову ("Арсенал"), Дмитрию Баринову ("Локомотив"), Роману Еременко ("Ростов"), а также нападающим Андрею Панюкову ("Урал") и Карлосу Жуниору ("Лугано").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|29
|53
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20