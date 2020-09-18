Руководство "Динамо" пока не собирается увольнять Новикова

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Руководство "Динамо" пока не собирается увольнять Новикова

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков продолжит тренировать московский клуб. Специалист будет готовить команду к матчу РПЛ с "Ахматом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Руководство клуба не станет увольнять тренера из-за вылета команды из Лиги Европы после поражения от тбилисского "Локомотива" (1:2). Тем не менее "Динамо" будет искать подходящую замену Новикову.

Напомним, специалист возглавил "Динамо" в октябре 2019 года, сменив на посту Дмитрия Хохлова.

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