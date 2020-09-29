Руководство "Динамо" проведет внеплановое собрание, на котором обсудит будущее Новикова
Будущее наставника "Динамо" Кирилла Новикова решится в ближайшие дни.
По сведениям "Чемпионата", руководство клуба проведет внеплановое собрание, на котором будет обсуждаться возможная отставка тренера.
Руководство недовольно результатами команды. После 9 туров клуб идет на девятой позиции в РПЛ. В Лиге Европы "Динамо" вылетело во втором квалификационном раунде от "Локомотива" Тбилиси.
Читайте также: Новиков высказался о своей возможной отставке. | http://soccernews.ru
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