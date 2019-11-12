Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова
Шансы Кирилла Новикова остаться на посту главного тренера "Динамо" по окончании сезона резко снизились.
Дело в том, что руководство московского клуба поставило новые достаточно амбициозные задачи.
Боссы "бело-голубых" хотят, чтобы команда финишировала в первой пятёрке РПЛ и попала в Лигу Европы.
Отметим, что по итогам 16 туров "Динамо" занимает только 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
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