Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова

Теги динамо москвакирилл новиков

Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова

Шансы Кирилла Новикова остаться на посту главного тренера "Динамо" по окончании сезона резко снизились.

Дело в том, что руководство московского клуба поставило новые достаточно амбициозные задачи.

Боссы "бело-голубых" хотят, чтобы команда финишировала в первой пятёрке РПЛ и попала в Лигу Европы.

Отметим, что по итогам 16 туров "Динамо" занимает только 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Не пропустите: Уткин: "Спартак" и "Динамо" снова готовы быть фактором в чемпионской гонке РПЛ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 ноября

Главные новости дня: 11 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов