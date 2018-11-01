Руководство "Енисея" встретится с Аленичевым из-за плохих результатов

После поражения "Енисея" в матче 1/8 финала Кубка России от "Локомотива" (1:4) руководство красноярского клуба планирует встретиться с тренерским штабом во главе с Дмитрием Аленичевым.

Директор клуба Денис Рубцов заявил, что “встреча безусловно будет”. Он также отметил, что если руководство предпримет кадровые перестановки, пресс-служба о них сразу объявит.

В премьер-лиге “Енисей” занимает последнее место после 12 туров, команда набрала всего шесть очков.

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