Руководство "Ганновера" отказалось от трансфера ван Перси

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Руководство "Ганновера" отказалось от трансфера ван Перси

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси прошедшим летом мог перебраться в Бундеслигу, сообщает Sportbuzzer.

По информации ресурса, голландец был близок к переходу в "Ганновер", однако в последний момент руководство клуба заблокировало трансфер из-за возраста игрока.

Напомним, что летом 2018 года у ван Перси истекает контракт с "Фенербахче".

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