Руководство и тренеры "Зенита" вслед за футболистами сократили зарплаты на 50%

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Руководство и тренеры "Зенита" вслед за футболистами сократили зарплаты на 50%

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что руководители клуба и тренеры команды вслед за игроками дали согласие на урезание в два раза своих окладов.

Напомним, что это временные меры, вызванные кризисом из-за пандемии коронавируса.

"Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется к сокращению зарплат. Условия те же - сокращение на 50 процентов на апрель и май. Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому", - сказал Медведев.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

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