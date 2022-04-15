Руководство "Интера" отправилось в Мадрид с тремя крупными целями
Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса\Автор неизвестен
Миланский "Интер" грядущим летом планирует совершить три трансфера совместно с двумя мадридским клубами: "Реалом" и "Атлетико", сообщает издание Corriere Dello Sport.
По информации источника, руководители "нерадзурри" еще вчера отправились в Мадрид для переговоров со "сливочными" и "матрасниками".
Отмечается, что с "Реалом" они планируют договориться о трансферах полузащитника Дани Себальоса и нападающего Луки Йовича, в то время как с "Атлетико" будут вестись переговоры о переходе Лаутаро Мартинеса, которому вероятно придется покинуть "Интер" в случае прихода Пауло Дибалы.
Напомним, что ранее сообщалось о договоренности между "Реалом" и "Бетисом" о трансфере Себальоса за 12 миллионов евро + пяти миллионов в виде бонусов.
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14