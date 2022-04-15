Руководство "Интера" отправилось в Мадрид с тремя крупными целями

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса\Автор неизвестен

Миланский "Интер" грядущим летом планирует совершить три трансфера совместно с двумя мадридским клубами: "Реалом" и "Атлетико", сообщает издание Corriere Dello Sport.

По информации источника, руководители "нерадзурри" еще вчера отправились в Мадрид для переговоров со "сливочными" и "матрасниками".

Отмечается, что с "Реалом" они планируют договориться о трансферах полузащитника Дани Себальоса и нападающего Луки Йовича, в то время как с "Атлетико" будут вестись переговоры о переходе Лаутаро Мартинеса, которому вероятно придется покинуть "Интер" в случае прихода Пауло Дибалы.

Напомним, что ранее сообщалось о договоренности между "Реалом" и "Бетисом" о трансфере Себальоса за 12 миллионов евро + пяти миллионов в виде бонусов.

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