Руководство "Интера" пожертвует миллион защитных масок

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Руководство "Интера" пожертвует миллион защитных масок

Руководство "Интер" пожертвует миллион масок на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее миланский клуб выделил 100 тысяч евро на борьбу с пандемией и раздал 300 тыс. масок. 

На данный момент, в Италии от коронавируса скончалось около 22 тысяч человек. Во всем мире Covid-19 заражены более 2 млн человек.

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