Руководство Королевской федерации футбола Испании продлит контракт с Лопетеги
Руководство Королевской федерации футбола Испании намерено продлить контракт с нынешним главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги.
Стороны уже начали обсуждать условия нового контракта, который будет рассчитан до 2020 года. В
Хулен Лопетеги работает со сборной Испании с июля 2016 года.
Читайте: "Реал" не может пройти в полуфинал Кубка Испании четыре сезона подрядХуленом Лопетеги
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