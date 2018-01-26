Руководство Королевской федерации футбола Испании продлит контракт с Лопетеги

Руководство Королевской федерации футбола Испании намерено продлить контракт с нынешним главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги.

Стороны уже начали обсуждать условия нового контракта, который будет рассчитан до 2020 года. В

Хулен Лопетеги работает со сборной Испании с июля 2016 года.

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