Руководство "Кристал Пэлас" дало Де Буру один матч на исправление ситуации

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Руководство "Кристал Пэлас" дало Де Буру один матч на исправление ситуации

Главный тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур близок к увольнению со своего поста, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "орлов" дало голландскому специалисту один матч на исправление ситуации.

Таким образом, если в воскресенье, 10 сентября, "Пэлас" на выезде не победит "Бернли", то Де Бур будет отправлен в отставку.

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