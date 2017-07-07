Руководство "Кубани" выдало зарплату себе, но не футболистам

Футболисты "Кубани" вновь не получили зарплату, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сегодня зарплата была выдана руководству краснодарцев, сотрудникам клуба и базы, а игроки не получили ничего.

Стоит отметить, что футболисты не получают зарплату уже семь месяцев и могут не выйти на матч первого тура чемпионата ФНЛ против "Томи", который состоится 8 июля. | http://soccernews.ru