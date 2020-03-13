Руководство Ла Лиги намерено доиграть сезон, несмотря на коронавирус

Теги ла лигакоронавирус

Руководство Ла Лиги намерено доиграть сезон, несмотря на коронавирус

Полная отмена текущего розыгрыша испанского чемпионата не входит в планы руководства Ла Лиги.

По информации Cadena Cope, матчи Примеры собираются проводить без зрителей, как только это станет возможным.

Другие сценарии в Испании не рассматривают, поскольку они предусматривают колоссальные финансовые потери.

К примеру, игры при пустых трибунах лишат клубы высшего дивизиона дохода в размере 117 миллионов евро, а полная отмена сезона увеличит убытки почти в шесть раз.

Не пропустите: "Барселона" отменила тренировки из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы

УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов