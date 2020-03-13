Руководство Ла Лиги намерено доиграть сезон, несмотря на коронавирус

Полная отмена текущего розыгрыша испанского чемпионата не входит в планы руководства Ла Лиги.

По информации Cadena Cope, матчи Примеры собираются проводить без зрителей, как только это станет возможным.

Другие сценарии в Испании не рассматривают, поскольку они предусматривают колоссальные финансовые потери.

К примеру, игры при пустых трибунах лишат клубы высшего дивизиона дохода в размере 117 миллионов евро, а полная отмена сезона увеличит убытки почти в шесть раз.

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