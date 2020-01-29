Руководство "Лейпцига" раскритиковало своих игроков за приглашение парикмахера из Англии

Руководство "Лейпцига" раскритиковало своих футболистов после поражения матча чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (2:0). Об этом сообщают немецкие СМИ.

Боссы немецкого клуба были недовольны тем, что перед встречей игроки команды пригласили звездного парикмахера из Англии Шелдона Эдвардса, который подстриг девять футболистов.

Главный тренер команды Юлиан Нагельсман высказался по поводу этой ситуации:

"Мы должны решать будем ли мы бороться за титул или останемся здесь: пить, есть и отваливаться. У нас нет качеств "Баварии" или "Боруссии" поэтому мы должны использовать каждую минуту, чтобы стать лучше. Иногда, я этого не вижу".

Отметим, что парикмахер выложил в своем инстагреме несколько фотографий с новыми прическами игроков "Лейпцига".

Эдвардс является персональным парикмахером таких звезд, как Усейн Болт, Рахим Стерлинг, Муса Дембеле и Габриэль Жезус.

Не пропустите: "Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru