Руководство "Локомотива" оценило выступление команды в Лиге Чемпионов

Член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу результата команды групповом этапе Лиги Чемпионов. Накануне клуб проиграл "Зальцбургу" (1:3).

"Сегодня был необычный матч. Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась. Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

Это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше", - цитирует Нагорных "СЭ".

Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 5 туров.

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