Руководство "Локомотива" сократит себе зарплаты на время карантина
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба приняло решение урезать себе зарплаты на 40 процентов на период карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.
"Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжелые времена разделяет с ней ответственность", - приводит слова Кикнадзе "Чемпионат".
Стоит отметить, что игроки московского клуба отказались пойти на 40-процентное снижение зарплаты.
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