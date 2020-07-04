Руководство "Локомотива" заинтересовано в продлении контракта с Рыбусом

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Руководство "Локомотива" заинтересовано в продлении контракта с Рыбусом

"Локомотив" хочет продлить контракт с защитником Мацеем Рыбусом. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Железнодорожники" готовы продлить с поляком контракт с понижением оклада.

Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца сезона. Ранее агент футболиста рассказал, что Рыбус может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Рыбус выступает с "Локомотиве" с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 16 матчах РПЛ, сделав 4 ассиста.

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