Руководство "Манчестер Юнайтед" отказывает Моуринью в трансфере Махреза

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает SFR Sport.

По сведениям издания, наставник манкунианцев надеется на трансфер игрока, но руководство "МЮ" не планирует его приобретать.

Ранее от покупки 26-летнего Махреза отказалась "Рома", которая не сумела заплатить за него требуемые 40 миллионов евро.

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