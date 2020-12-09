Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает доверять Сульшеру

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Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает доверять Сульшеру

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Guardian, боссы "МЮ" видят прогресс команды и продолжают доверять норвежцу. В клубе уверены, что "МЮ" поборется за трофей в текущем сезоне.

Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с 2018 года. После 11 туров "МЮ" идет в АПЛ на шестом месте.

Напомним, что "МЮ" вылетел из Лиги Чемпионов и сыграет в плей-офф в Лиги Европы.

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