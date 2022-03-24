Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается насчет назначения тен Хага

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может отказаться от идеи с приглашением главного тренера "Аякса" Эрика тен Хага, сообщает AD.nl.

По сведениям источника, руководство английского клуба опасается, что голландский специалист не справится с давлением, оказываемым прессой и болельщиками. Также манкунианцев настораживает тот факт, что прошлым летом от варианта с тен Хагом отказался "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, скорее всего, покинет свой пост летом и получит должность в структуре клуба.

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