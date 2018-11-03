Руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило Моуринью о своих трансферных планах

Боссы "Манчестер Юнайтед" будет принимать участие в выборе новых футболистов.

Как сообщает ESPN, руководство клуба не намерено инвестировать в покупку опытных футболистов, игроков с высокой стоимостью или часто травмирующихся.

Поэтому клуб отказался от идеи трансфера Тоби Алдервейрелда. "МЮ" попытается подписать Милана Шкриньяра, Алессио Романьоли и Николу Миленковича.

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