Руководство "Милана" недовольно агентом Чалханоглу

Руководство "Милана" недовольно действиями Гордона Штипича, который является агентом турецкого полузащитника команды Хакана Чалханоглу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Штипич вышел на представителей "Интера" и "Ювентуса" и предложил им услуги своего клиента. Контракт турка с "Миланом" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. Игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Чалханоглу провел за "Милан" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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