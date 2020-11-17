Руководство "Милана" недовольно агентом Чалханоглу
Руководство "Милана" недовольно действиями Гордона Штипича, который является агентом турецкого полузащитника команды Хакана Чалханоглу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, Штипич вышел на представителей "Интера" и "Ювентуса" и предложил им услуги своего клиента. Контракт турка с "Миланом" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. Игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".
В нынешнем сезоне 26-летний Чалханоглу провел за "Милан" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Милан" нашёл в ПСВ дублёра для Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
главное
-
Иванов рассудит "Спартак" и "Динамо", а также другие судейские назначения 15-го тура РПЛ
-
Илья Геркус сравнил популярность "Зенита" и "Спартака"
-
Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым
-
Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе
-
Сафонов пока не может улететь из Стамбула. У игрока сомнительный тест на коронавирус
Лента новостей
-
Очки Юргена Клоппа положили во временную капсулу на новой базе "Ливерпуля"
-
Сборная России U21 ушла от поражения в матче со Словенией
-
В Египте раскритиковали Салаха, который заразился коронавирусом
-
Руководство "Милана" недовольно агентом Чалханоглу
-
Хавбек "Динамо" Моро сделал дубль в матче за молодежную сборную Хорватии
-
"Арсенал" отказался подписывать контракт с сыном легенды клуба
-
Конте рассказал о несостоявшихся переходах Лукаку и ван Дейка в "Челси"
-
Иванов рассудит "Спартак" и "Динамо", а также другие судейские назначения 15-го тура РПЛ
-
Агент Дриусси высказался о возможном продлении контракта форварда с "Зенитом"
-
Ананидзе отреагировал на интимное видео с участием Дзюбы
-
Илья Геркус сравнил популярность "Зенита" и "Спартака"
-
"МЮ" в зимнее трансферное окно готов продать четверых футболистов
-
Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым
-
Еще один игрок киевского "Динамо" заразился коронавирусом
-
Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе
-
Ананидзе назвал Мурата Якина самым слабым тренером "Спартака"
-
Сборная Кореи обыграла Катар в товарищеском матче
-
Сафонов пока не может улететь из Стамбула. У игрока сомнительный тест на коронавирус
-
На ЦСКА завели административное дело за нарушение на матче с "Динамо"
-
"Атлетик" подписал новый контракт с Нуньесом до 2025 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17