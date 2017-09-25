Руководство "Милана" жёстко поговорило с Монтеллой

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Руководство "Милана" жёстко поговорило с Монтеллой

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла в понедельник утром провёл встречу с руководством клуба в лице Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боссы "россонери" жёстко поговорили с наставником и дали ему понять, что команда не должна проигрывать таким соперникам, как "Сампдория".

Отмечается, что определяющими для Монтеллы могут стать ближайшие матчи в Серии А против "Ромы" (1 октября) и "Интера" (15 октября).  

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