Руководство "Монако" отстранило Мбаппе от участия в матчах команды

Руководство "Монако" отстранило ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе от участия в ближайших матчах.

Как информирует El Mundo Deportivo, такое решение принималось президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым и вице-президентом Вадимом Васильевым. Отношения между игроком и руководством монегасков испортились после того, как футболист решил перебраться в стан ПСЖ.

Напомним, трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели покупка Неймара. | soccernews.ru