Руководство "Монако" отстранило Мбаппе от участия в матчах команды

Теги монакокилиан мбаппе

Руководство "Монако" отстранило Мбаппе от участия в матчах командыРуководство "Монако" отстранило ведущего форварда своей команды Килиана Мбаппе от участия в ближайших матчах.

Как информирует El Mundo Deportivo, такое решение принималось президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым и вице-президентом Вадимом Васильевым. Отношения между игроком и руководством монегасков испортились после того, как футболист решил перебраться в стан ПСЖ.

Напомним, трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели покупка Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион 2 6
2 ПСЖ 2 6
3 Монако 2 6
4 Марсель 2 6
5 Сент-Этьен 2 6
6 Бордо 2 4
7 Анжер 2 4
8 Труа 2 4
9 Тулуза 2 3
10 Лилль 2 3
11 Монпелье 2 3
12 Генгам 2 3
13 Страсбур 2 3
14 Ренн 2 1
15 Ницца 2 0
16 ФК Кан 2 0
17 Метц 2 0
18 Нант 2 0
19 Амьен 2 0
20 Дижон 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов