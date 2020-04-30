Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона

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Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона

Руководство "Монако" на официальном сайте опубликовало заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.

Напомним, в составе французского клуба выступает российский хавбек Александр Головин.

"Это сценарий, которого "Монако", как и большинство клубов нашего чемпионата, хотели избежать. Хотя у нас было желание возобновить сезон, мы принимаем к сведению это решение, принятое в чрезвычайно сложном контексте здравоохранения, с его экономическими последствиями и реальностью, с которой мы столкиваемся вместе.

Мы сожалеем об этой позиции, на которой завершили сезон, потому что мы стремились добиться большего. В течение этого сезона мы приложили много усилий - реорганизация, усиление состава во время трансферного окна - чтобы изменить положение вещей и достичь места в еврокубках. Это не совсем то, как мы хотели завершить сезон", - сказал вице-президент Олег Петров.

Чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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