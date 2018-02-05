Руководство "МЮ" намерено разобраться с недовольством Моуринью атмосферой на "Олд Траффорд"

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено разобраться с недовольством главного тренера команды Жозе Моуринью тихой атмосферой на домашнем стадионе "Олд Траффорд".

Как сообщает The Telegraph, менеджеры "красных дьяволов" обсудят этот вопрос с фанатами на следующей встрече.

Напомним, что вместимость "Олд Траффорд" составляет 76 тысяч 212 человек. | http://soccernews.ru