Руководство "МЮ" ограничило действия Моуринью на трансферном рынке

Руководство "Манчестер Юнайтед" ограничило действия главного тренера команды Жозе Моуринью на трансферном рынке, сообщает BBC.

По сведениям издания, боссы "красных дьяволов" попросили наставника сначала продать некоторых игроков и только после этого подписывать новых.

Это связано с желанием руководителей "МЮ" контролировать эффективность расходов.

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