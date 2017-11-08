Руководство "МЮ" ограничило действия Моуринью на трансферном рынке

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Руководство "МЮ" ограничило действия Моуринью на трансферном рынке

Руководство "Манчестер Юнайтед" ограничило действия главного тренера команды Жозе Моуринью на трансферном рынке, сообщает BBC.

По сведениям издания, боссы "красных дьяволов" попросили наставника сначала продать некоторых игроков и только после этого подписывать новых.

Это связано с желанием руководителей "МЮ" контролировать эффективность расходов.

Не пропустите: Моуринью решил покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Опыт против амбиций: в первом матче раунда плей-офф Северная Ирландия принимает Швейцарию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов