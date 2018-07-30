Руководство "МЮ" пообещало Моуринью усиление состава

Руководство "Манчестер Юнайтед" пообещало главному тренеру команды Жозе Моуринью усиление состава.

Как сообщает The Guardian, боссы клуба заверили португальского наставника, что до закрытия трансферного окна будет подписан как минимум один новичок.

Скорее всего, это будет центральный защитник или вингер. Первую позицию Моуринью хочет укрепить Харри Магуайром из "Лестера", а вторую - Иваном Перишичем из "Интера".

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