Руководство "Наполи" хочет подписать с Гаттузо долгосрочный контракт

Руководство "Наполи" планирует предложить главному тренеру Дженнаро Гаттузо долгосрочный контракт с клубом, утверждает Calciomercato.

По информации издания, президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что Гаттузо - именно тот тренер, который необходим команде.

Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до лета 2021 года. Однако вскоре контракт будет продлен.

После 26 матчей "Наполи" с 39 очками занимает шестое место в чемпионате Италии.

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