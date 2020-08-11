Руководство "Наполи" хочет включить в новый контракт Гаттузо пункт о штрафе в размере 7 миллионов евро

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Руководство "Наполи" хочет включить в новый контракт Гаттузо пункт о штрафе в размере 7 миллионов евро

Неаполитанский "Наполи" пока не может договориться о продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, владелец клуба Аурелио де Лаурентис требует, чтобы в новом соглашении был включен пункт о компенсации со стороны тренера в размере семи миллионов евро. Такой штраф придется заплатить специалисту, если он решит перейти в другой клуб.

Нынешний контракт 42-летнего Гаттузо с "Наполи" истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне неаполитанцы под его руководством финишировали на седьмом месте в чемпионате Италии, выиграли Кубок Италии, а в Лиге Чемпионов дошли до 1/8 финала.

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